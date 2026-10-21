'காலைக்கதிர்' அரிச்சுவடி ஆரம்பம் கோலாகலம் பிஞ்சு விரல்களால் 'அ'னா... 'ஆ'வன்னா... எழுதிய மழலைகள்
'காலைக்கதிர்' அரிச்சுவடி ஆரம்பம் கோலாகலம் பிஞ்சு விரல்களால் 'அ'னா... 'ஆ'வன்னா... எழுதிய மழலைகள்
UPDATED : அக் 21, 2026 07:57 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:19 AM
நாமக்கல்:'காலைக்கதிர்' நாளிதழ் நடத்திய, 'அரிச்சுவடி ஆரம்பம்' நிகழ்ச்சியில், ஏராளமான மழலையரின் பிஞ்சு விரல்களை பிடித்த பிரபலங்கள், அவர்களை கல்வி கோவிலுக்குள் அடியெடுக்க வைத்தது நெகிழ்ச்சியாக அமைந்தது.
நவராத்திரி விழாவின் நிறைவில் வரும் விஜயதசமி அன்று தொடங்கும் கல்வி, கலை உள்ளிட்ட அனைத்தும் வெற்றியடையும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை. இந்த நன்னாளில் பெற்றோர், குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதும், கல்வி கற்க தொடக்கமாக, 'அ', 'ஆ' எழுத வைப்பதும் வழக்கம். அதனால், 'காலைக்கதிர்' மற்றும் அதன் மாணவர் பதிப்பான, 'பட்டம்' இதழ், நேற்று சேலம், இடைப்பாடி, நாமக்கல்லில் நடத்தியது.
மழலையரின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து, கல்வி கோவிலுக்குள் அடியெடுத்து வைக்கும், 'அரிச்சுவடி ஆரம்பம்' நிகழ்ச்சி நேற்று, நாமக்கல் அடுத்த வேப்பநத்தத்தில் உள்ள நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளியுடன் இணைந்து நடந்த நிகழ்ச்சியில், பள்ளி தாளாளர் சரவணன், நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய முதல்வர் செல்வராஜூ, நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் செல்வம், நாமக்கல் மாவட்ட சைபர் கிரைம் ஏ.டி.எஸ்.பி., விஜயராகவன், டாக்டர் சியாமளா ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி, விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.
சரஸ்வதி பூஜையை தொடர்ந்து, குழந்தைகளின் விரல் பிடித்து, 'அ', 'ஆ' எழுத வைத்து, அரிச்சுவடியை தொடங்கி வைத்தனர். 100க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர், பிரபலங்களின் கைகளால் குழந்தைகளின் வித்யாரம்பத்தை நெகிழ்ச்சியுடன் கண்டுகளித்தனர்.
அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், 'ஸ்கூல் பேக்' உள்பட, 1,000 ரூபாய் மதிப்பில், சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தவிர பெற்றோர் பின்னணியில் நிற்க, பிரபலங்கள் மடியில் மழலையர், 'அ'னா 'ஆ'வன்னா எழுதிய காட்சியை பதிவு செய்து புகைப்படத்துடன் கூடிய, 'காலைக்கதிர்' சான்றிதழ்கள் தயாரிக்கப்பட்டு உடனுக்குடன் வழங்கப்பட்டன.
பள்ளி முதல்வர் ராஜாசுந்தரவேல், 'காலைக்கதிர்' மண்டல பொதுமேலாளர் (வர்த்தகம்) பாலாஜி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
நன்றி
சேலம், இடைப்பாடி, நாமக்கல் ஆகிய இடங்களில், 'அரிச்சுவடி ஆரம்பம்' நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பெற்றோர்; மழலையருக்கு, 'அ'னா 'ஆ'வன்னா எழுத வைத்த பிரபலங்கள்; இணைந்து நடத்திய சேலம் சாய் சக்தி மெட்ரிக் பள்ளி, இடைப்பாடி யுனிவர்சல் பப்ளிக் பள்ளி, நாமக்கல் வேப்பநத்தம் நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளி, சேனல் பார்ட்னர் 'தமிழ் ஜனம்' மற்றும் நிகழ்ச்சி நடத்த உதவிய அனைவருக்கும், 'காலைக்கதிர்' சார்பில் நன்றி.
பெற்றோர் பேட்டி
சி.கவுதமி, நாமக்கல்: குழந்தைக்காக, இன்று அதிகாலையே புறப்பட்டு வந்தோம். ஒவ்வொரு நொடியும், நாங்கள் கண்டு மகிழ்ந்தோம். வரவேற்பில் கனிவாக பேசி அனுப்பினர். நிகழ்ச்சி, போட்டோ, செல்பி என்று எங்களுக்கு புதிய அனுபவமாக இருந்தது. குழந்தைக்கு நல்ல நாளில் நல்ல இடத்தில் கல்வியை தொடங்கியுள்ளோம் என்பதே நிறைவாக உள்ளது.
சி.தியாகராஜன், நாமக்கல்: எங்கள் குழந்தைக்கு, சிறப்பு விருந்தினர் கையில், 'அ'ன... 'ஆ'வன்னா... எழுத வைத்தது, மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. மேலும், எங்களுக்கும், எங்களது குழந்தைக்கும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக, புகைப்படத்துடன் கூடிய சான்றிதழும், குழந்தை படிப்பை தொடங்க தேவையான பொருட்களையும் வழங்கினர். 'காலைக்கதிர்' நாளிதழுக்கு மிக்க நன்றி.
சி.ஜனனி, நாமக்கல்: அதிகாலை துாங்கி எழுந்தது முதல், நிகழ்ச்சிக்கு செல்வது பற்றியே சிந்தனையாகவே இருந்தது. வழியில், நிகழ்ச்சியின்
போஸ்டரை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சி அதிகமானது. சிறப்பு விருந்தினர்கள் பேச்சு, பெற்றோருக்கு பொறுப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. சிறப்பு விருந்தனர்கள், குழந்தைகளுக்கு, 'அ'ன... 'ஆ'வன்னா... எழுத வைத்தது, மன நிறைவாக இருந்தது. காலைக்கதிருக்குநன்றி.
எஸ்.சுரேஸ், பரமத்தி:
'காலைக்கதிர்' நாளிதழில் நிகழ்ச்சியின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்தை பார்த்தவுடன் பதிவு செய்துவிட்டோம்.எங்களது இரண்டாவது குழந்தைக்காக வந்தோம். முதல் குழந்தைக்கு இது போன்ற நிகழ்ச்சி அப்போது இல்லை. மிகவும் மகிழ்ச்சி. போட்டோ, செல்பி பாயின்ட், ஸ்கூல் பேக் என, காலைக்கதிரும், பள்ளி நிர்வாகமும் அசத்திவிட்டனர். இனிவரும் ஆண்டுகளிலும், வரும் தலைமுறையினருக்கு இதுபோன்ற நிகழ்ச்சியை, 'காலைக்கதிர்' நடத்த வேண்டும் என, கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் பேச்சு
-இஷ்டப்பட்டு செய்தால்எப்போதும் வெற்றி தான்
இஷ்டப்பட்டு, மகிழ்ச்சியுடன் செய்யும் காரியம் எப்போதும் வெற்றி பெறும். ஏற்கனவே, 'காலைக்கதிர்' நாளிதழ், வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியை ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக சேலத்தில் தொடங்கி, தற்போது, நாமக்கல் வரை விரிவுபடுத்தி உள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்நாளில் துவங்கும் காரியம் மூலம் வீரமும், கல்வியும், வெற்றியும் வந்து சேரும்.
- மு.செல்வம், முதல்வர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், நாமக்கல்.
மிகச்சிறந்த நண்பர்கள்தந்தையும், தாயும்
நான் அரசு பள்ளியில் படித்து, அரசு கல்லுாரியில் முதல்வராக இருப்பதற்கு காரணம், பெற்றோர்,
உறவினர்கள் தந்த ஊக்கமே. குழந்தைகளுக்கு ஒழுக்கம், சுயக்கட்டுப்பாடு தான் முக்கியம்.
பிள்ளைகளை நண்பர்களாக்கி கொள்ளுங்கள். அதுதான் சிறந்த வழி. மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் தாயும், தந்தையும் தான்.
- எம்.செல்வராஜூ, முதல்வர், நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்.
'அ'னா, 'ஆ'வன்னாஎழுத வைத்தது மகிழ்ச்சி
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எவ்வளவு பெரிய பணியில் இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு முதன் முறையாக 'அ'னா, 'ஆ'வன்னா எழுத வைத்து கல்விக் கோவிலில் அடியெடுத்து வைத்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. குழந்தைகள் அனைவரும் நல்ல வளர்ச்சி பெற்று, கல்வி அறிவு பெற வாழ்த்துக்கள்.
- கோ.விஜயராகவன்,
ஏ.டி.எஸ்.பி., சைபர் கிரைம், நாமக்கல்.
சமூக பொறுப்பு கொண்ட 'காலைக்கதிர்'
'காலைக்கதிர்' நாளிதழ் செய்தி, விளம்பரம் என்று இல்லாமல், சமூக சேவை எண்ணத்துடன், மக்கள் பணியை மேற்கொள்வது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இதன் மூலம், 'காலைக்கதிர்' நாளிதழ், சமூக பொறுப்பு கொண்ட நிறுவனம் என்பதை நிரூபித்துள்ளது. பெற்றோர் அனைவரின் முகத்திலும், மகிழ்ச்சியும், மனநிறைவையும் பார்க்க முடிந்தது.
- கே.பி.சரவணன், தாளாளர், நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளி, வேப்பநத்தம், நாமக்கல்.