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மகனுக்கு விஷம் கொடுத்த தாய் கைது

மகனுக்கு விஷம் கொடுத்த தாய் கைது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:04 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:04 AM

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ப.வேலுார்:நாமக்கல், நல்லுார் அருகே நல்லாகவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் லாரி டிரைவரின், 34 வயது மனைவி. இவர்களுக்கு, 11, 6 வயதில், இரண்டு மகன்கள். லாரி டிரைவரான கணவர் அடிக்கடி வெளியூர் சென்றுவிடுவார். இதனால், அதே பகுதியை சேர்ந்தவருடன், அப்பெண்ணுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் அடிக்கடி கணவன், மனைவி இடையே சண்டை ஏற்பட்டது.

இதேபோல், கடந்த, 14ல் இருவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வீட்டில் சமைத்த கறி குழம்பில் விஷம் கலந்து, தன், 11 வயது மகனுக்கு சாப்பிட கொடுத்துள்ளார். இரவு வீட்டுக்கு வந்த கணவரிடம், இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த லாரி டிரைவர், சிறுவனை மீட்டு திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். நல்லுார் போலீசார், மகனை கொலை செய்ய முயன்ற தாயை கைது செய்தனர்.

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