கள் தடை நியாயமானது என நிரூபித்தால் எம்.பி.,க்களுக்கு பென்ஸ் கார்: நல்லசாமி
கள் தடை நியாயமானது என நிரூபித்தால் எம்.பி.,க்களுக்கு பென்ஸ் கார்: நல்லசாமி
ADDED : அக் 21, 2026 05:25 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அடுத்த போடிநாயக்கன்பட்டி மரவள்ளி பயிருக்கான விவசாயிகள் ஆலோசனை
கூட்டம் நடந்தது. இதில், தமிழ்நாடு கள் இயக்க
ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி கலந்துகொண்டார்.
கூட்டத்திற்கு பின், அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
உலகத்தில்,
தமிழகத்ததை தவிர வேறு எங்கும் கள்ளுக்கு தடை கிடையாது. கலப்படம்
செய்யப்படுகிறது என்ற காரணத்தை காட்டி, விவசாயிகளின் உரிமையை
இந்த அரசு பறித்து கொண்டிருக்கிறது. கேரளா, பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா,
தெலங்கானா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் எல்லாம் கள்ளுக்கு தடை கிடையாது.
அங்கும் கலப்படம் செய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால், அந்த மாநில அரசுகள்
எல்லாம் கலப்படத்தை முறையாக கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஆனால்,
தமிழகத்தில் மட்டும் ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
கள் தடை
நியாயமானது என, எம்.பி.,க்கள் யாராவது ஒருவர் நேரில் வந்து
நிரூபித்துவிட்டால், அவர்களுக்கு, தமிழக கள் இயக்கம் சார்பில்,
'பென்ஸ்' கார் பரிசாக வழங்கப்படும். அதேபோல், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் யாராவது
ஒருவர் கள் தடை நியாயமானது என நிரூபித்தால், அவர்களுக்கு, 'இனோவா'
கார் பரிசாக கொடுக்கப்படும். தமிழகத்தில் உள்ள, எட்டு கோடி மக்களில்
யார் ஒருவர் வந்து நிரூபித்தாலும் அவர்களுக்கு, 10 கோடி ரூபாய் ரொக்கப்
பரிசு தருகிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.