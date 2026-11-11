குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளுக்கு 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டி மாநகராட்சி கமிஷனர் பாராட்டு
குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளுக்கு 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டி மாநகராட்சி கமிஷனர் பாராட்டு
UPDATED : நவ 05, 2026 06:09 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:00 AM
நாமக்கல்:குப்பையை,
நான்கு வகையாக பிரித்து வழங்கும் வீடுகளுக்கு, நாமக்கல் மாநகராட்சி
சார்பில், சிறப்பு அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில், வீடுகளுக்கு,
'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டி கமிஷனர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
துாய்மையான
நாமக்கல் மாநகராட்சியை உருவாக்க, குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்க
வேண்டும் என, பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திடக்கழிவு மேலாண் விதிகள்படி, கழிவுகளை மட்கும், மட்காத, சுகாதார,
சிறப்பு கழிவுகள் என, நான்கு வகையாக தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டும். இது
தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், 31வது வார்டு
கணேசபுரம் பகுதியில், வீடுகளில் மட்கும் குப்பை, மட்காத குப்பை,
சுகாதார கழிவுகள் மற்றும் சிறப்பு பராமரிப்பு கழிவுகள் என, நான்கு
வகையாக குப்பையை பிரித்து மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களிடம்
முறையாக வழங்கும் குடும்பங்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களை பாராட்டி
ஊக்குவிக்கும் வகையில், மாநகராட்சி சார்பில், சிறப்பு அங்கீகார
ஸ்டிக்கர்கள் அவர்களது வீடுகளின் கதவுகளில் ஒட்டப்பட்டு
கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வபாலாஜி
தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், 31வது வார்டில் உள்ள மொத்தம், 1,598
வீடுகளில், 1,358 வீடுகள் குப்பையை, நான்கு வகையாகப் பிரித்து வழங்கி
வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த வீடுகளில், 84.98 சதவீதம்.
மேலும், குப்பையை முறையாக பிரித்து வழங்காத, 240 வீடுகளிலும்
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, இனிவரும் காலங்களில், நான்கு வகையாக
குப்பையை பிரித்து வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மாநகராட்சி
துப்புரவு அலுவலர் திருமூர்த்தி, உதவி பொறியாளர் ரவி, துப்புரவு
ஆய்வாளர்கள் சுப்ரமணியம், செல்வகுமார், கவுன்சிலர் ஜெயமணி,
துாய்மை இந்தியா திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஈஸ்வரி உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.