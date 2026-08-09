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வாடகை பாக்கி வைத்துள்ள கடைகளுக்கு 'சீல்' நகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடி

வாடகை பாக்கி வைத்துள்ள கடைகளுக்கு 'சீல்' நகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 AM

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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் நகராட்சி பகுதியில் மாதாந்திர வாடகை பாக்கியை செலுத்தாத கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடியாக, 'சீல்' வைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ராசிபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வணிக நிறுவனங்கள், சிறிய அளவிலான கடைகள், திருமண மண்டபங்கள், வாடகை குடியிருப்புகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான கட்டடங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இவற்றுக்கான வரிகள் மற்றும் கட்டணங்களை நகராட்சி நிர்வாகம் வசூலித்து வருகிறது. மேலும், நகராட்சி தினசரி மார்க்கெட் மற்றும் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் உள்ள கடைகள் குத்தகை முறையில் விடப்பட்டு, மாதந்தோறும் வாடகை வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், பல கடை உரிமையாளர்கள் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திர வாடகையை பல மாதங்களாக செலுத்தாமல் பாக்கி வைத்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பலமுறை எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டும், சிலர் வாடகை பாக்கியை செலுத்தாமல் தாமதம் செய்து வந்தனர்.

இதையடுத்து, வாடகை பாக்கி வைத்துள்ள கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர். அதன்படி, நேற்று நகராட்சி அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் ராசிபுரம் நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட வணிக வளாகங்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து மாதாந்திர வாடகை செலுத்தாமல் பாக்கி வைத்திருந்த கடைகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

இதில் நகராட்சி தினசரி மார்க்கெட் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த, மூன்று கடைகளுக்கும், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் இயங்கி வந்த, இரண்டு கடைகளுக்கும் அதிகாரிகள் உடனடியாக, 'சீல்' வைத்தனர்.

மேலும், நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகளை குத்தகைக்கு எடுத்து நடத்துவோர், நிலுவையில் உள்ள வாடகை பாக்கியை உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என்றும், தவறினால் கடைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு, 'சீல்' வைக்கும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடக்கும் என்றும் அதிகாரிகள் கடுமையாக எச்சரித்து சென்றனர்.

இதனால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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