UPDATED : நவ 16, 2026 06:27 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:13 AM
நாமக்கல்:கந்தசஷ்டியையொட்டி, நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹார விழா கோலாகலமாக நடந்தது.
திருச்செங்கோடு ஆறுமுகசாமி கோவிலில் இருந்து செங்கோட்டுவேலவர் மற்றும் நவ வீரர்களுக்கு
பால், தயிர், பஞ்சாமிர்தம், திருமஞ்சணம், மஞ்சள், சந்தனம், பன்னீர்
உள்ளிட்ட வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து,
செங்கோட்டுவேலவர் மற்றும் நவவீரர்கள் புறப்பட்டு தெற்குரத
வீதி, மேற்குரத வீதி, வடக்கு ரத வீதி, கிழக்குரத வீதி வழியாக சென்று
சூரனை சம்ஹாரம் செய்து, கைலாசநாதர் கோவிலை சென்றடைந்தனர். நாளை
திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
* நாமக்கல் - மோகனுார் சாலை,
காந்தி நகரில் அமைந்துள்ள பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில், காலை,
11:30 மணிக்கு தங்கக்கவசத்துடன் ராஜ அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா
தீபாராதனை நடந்தது. இரவு, 6:00 மணிக்கு முருகப்பெருமான் சூரசம்ஹார
நிகழ்ச்சி நடந்தது.
* காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோவிலில், நேற்று மாலை,
4:00 மணிக்கு கோவில் வளாகம் முன்பாக, பல்வேறு முகங்களுடன் தோன்றிய
சூரனை முருகன் வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. இதில், சேலம்,
தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு, கரூர் என பல்வேறு மாவட்டங்களில்
இருந்து, 5,000க்கும் மேற்பட்ட முருக பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சூரன்
மீது உப்பு, மிளகு, நிலக்கடலை, பொறி துாவி வழிபாடு செய்தனர்.
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சேந்தமங்கலம் தத்தகிரி முருகன் கோவில், அக்ரஹாரம் பால
தண்டாயுதபாணி கோவிலில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, 'வெற்றி வேல், வீர
வேல்' மற்றும் அரோகரா கோஷத்துடன் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது.
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ப.வேலுார் சுல்தான்பேட்டையில் உள்ள பகவதி அம்மன், பாண்டமங்கலம் காசி
விஸ்வநாதர் கோவிலில் சுப்ரமணியர், கபிலர்மலை பாலசுப்ரமணிய
சுவாமி, பிலிக்கல்பாளையம் விஜயகிரி வடபழனி ஆண்டவர், நன்செய்
இடையாறு திருவேலீஸ்வரர் கோவிலில் எழுந்தருளியுள்ள வள்ளி, தெய்வானை
சமேத சுப்பிரமணியர் மற்றும் பிராந்தகத்தில் எழுந்தருளியுள்ள, 34
அடி உயரம் கொண்ட ஆறுமுக கடவுள் கோவிலில் கந்தசஷ்டி சிறப்பு பூஜை
நடந்தது.
* குமாரபாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே உள்ள பாலமுருகன் கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா நடந்தது.அதில், வேல் கொண்டு சூரபத்மனை, முருக பெருமான் அழிக்கும்போது, பக்தர்கள் அரோகரா, அரோகரா என கோஷமிட்டு முருகனை வணங்கினர்.
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வெண்ணந்துார் குழந்தை வேலாயுத சுவாமி கோவிலில், நேற்று மூலவர் முருக
பெருமானுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு
வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. பக்தர்கள்
அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.