நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மழை 2 நாட்களில் 605 மி.மீ., பதிவு
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மழை 2 நாட்களில் 605 மி.மீ., பதிவு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 07:04 PM
நாமக்கல்: நாமக்கல், ப.வேலுாரில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்த நிலையில், மாவட்டம் முழுவதும், நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில், 413 மி.மீ., மழை பதிவானது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்தே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:30 மணிக்கு, நாமக்கல், ப.வேலுார், மோகனுார், ராசிபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது.
அதன் காரணமாக, தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. குறிப்பாக, பரமத்தி சாலை, சேலம் சாலைகளில், மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியதால், வாகன ஓட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
நேற்று முன்தினம் காலை, 6:00 முதல், நேற்று காலை, 6:00 மணி வரை, 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழையளவு (மி.மீ.,ல்) பின்வருமாறு:
எருமப்பட்டி, 10, குமாரபாளையம், 38.20, மங்களபுரம், 11, மோகனுார், 52, நாமக்கல், 80, ப.வேலுார், 80, புதுச்சத்திரம், 34, ராசிபுரம், 15, சேந்தமங்கலம், 19, திருச்செங்கோடு, 14.40, கலெக்டர் அலுவலகம், 25, கொல்லிமலை, 35, என, மொத்தம், 413.60 மி.மீ., மழை பதிவானது. கடந்த, 15ல், 191.40, நேற்று முன்தினம், 413.60 என, இரண்டு நாட்களில், 605 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.