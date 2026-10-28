இன்று முதல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 4 நாட்களுக்கு கன மழை பெய்யும்
இன்று முதல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 4 நாட்களுக்கு கன மழை பெய்யும்
ADDED : அக் 23, 2026 06:13 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டத்தில், இன்று முதல் 4 நாட்கள் கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக்கல்லுாரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள, அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கடந்த வாரம் பரவலாக மழை பதிவாகியுள்ளது. பகல் நேர வெப்பநிலை 93.5 டிகிரி பாரன்ஹீட் மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை 77.1 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவில் நிலவியது. இன்று (அக்., 23) முதல் 26ம் தேதி வரை 4 நாட்கள், அதிகபட்ச பகல் நேர வெப்ப நிலை, 84.2 டிகிரி முதல், 91.4 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும். குறைந்தபட்ச இரவு நேர வெப்பநிலை, 69.8 முதல், 77 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும். 4 நாட்கள் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும்.
காற்றின் ஈரப்பதம், 80 முதல், 100 சதவீதம் வரை இருக்கும். காற்று கிழக்கு வடகிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு திசையில் இருந்து, மணிக்கு, 6 முதல், 10 கி.மீ., வேகத்தில் வீசக்கூடும். மாவட்டத்தில் இன்று 38 மி.மீ., 24ம் தேதி 50 மி.மீ., 25ம் தேதி, 45 மி.மீ., 26ம் தேதி 48 மி.மீ., வரை மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.