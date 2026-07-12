காரீப் பருவ பயிர்களை காப்பீடு செய்ய நாமக்கல் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
காரீப் பருவ பயிர்களை காப்பீடு செய்ய நாமக்கல் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:25 AM
நாமக்கல்:'பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில், காரீப் பருவ பயிர்களை, விவசாயிகள் காப்பீடு செய்து பயன் பெறலாம்' என, நாமக்கல் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
நாமக்கல் வட்டாரத்தில், காரீப் பருவத்தில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள சோளம், மக்காச்சோளம், நிலக்கடலை, பருத்தி ஆகிய பயிர்களுக்கு, விவசாயிகள் காப்பீடு செய்யலாம். இத்திட்டத்தில், நிலக்கடலை பிரீமிய தொகை ஏக்கர் ஒன்றுக்கு, 446.58 ரூபாய், சோள பயிருக்கு, ஏக்கர் ஒன்றுக்கு, 184.15 ரூபாய், வரும் ஆக., 17க்குள் பிரீமியம் செலுத்தலாம்.மேலும், பருத்தி பயிர் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு, 563.38 ரூபாய், மக்காச்சோளத்திற்கு, ஏக்கர் ஒன்றுக்கு, 654.06 ரூபாயை, வரும், செப்., 16க்குள் பிரீமியம் செலுத்தலாம். கடன் பெறும் விவசாயிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், இ-சேவை மையங்கள் மற்றும் தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணையதளத்தில், விவசாயிகள் கார்னரில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலகெடுவிற்குள் காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம். மேலும், விபரங்களுக்கு, பயிர் காப்பீடு இணையதள முகவரி அல்லது வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகி பயன்பெறலாம்.இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.