நாமக்கல் ஆட்டு சந்தையில் ரூ.1.50 கோடிக்கு வர்த்தகம்
நாமக்கல் ஆட்டு சந்தையில் ரூ.1.50 கோடிக்கு வர்த்தகம்
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 AM
நாமக்கல்:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, நாமக்கல் ஆட்டு சந்தையில், 1.50 கோடி
ரூபாய்க்கு வரத்தகம் நடந்தது. அதனால், விவசாயிகள்
மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
நாமக்கல்லில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை
ஆட்டுச்சந்தை நடக்கிறது. இந்த சந்தைக்கு, நாமக்கல், புதன்சந்தை,
சேந்தமங்கலம், ராசிபுரம், எருமப்பட்டி, வளையப்பட்டி, மோகனுார்
உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள், விவசாயிகள்,
தாங்கள் வளர்க்கும் ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வருவர்.
இங்கு
விற்பனைக்காக கொண்டு வரும் ஆடுகள், செம்மறி ஆடுகள் தரமாகவும்,
ஆரோக்கியத்துடனும் காணப்படுவதால், தமிழகத்தின் பல்வேறு
மாவட்டங்களில் இருந்தும், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட
மாநிலங்களில் இருந்தும், ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்து, ஆடுகளை வாங்கி
செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், நாமக்கல்லில் ஆட்டு சந்தை, நேற்று
வழக்கம்போல் கூடியது. அதில், நாமக்கல் சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில் இருந்தும் வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடு, குரும்பை ஆடுகள் என
மொத்தம், 15,000க்கும் அதிகமான ஆடுகள் விற்பனைக்கு
கொண்டுவரப்பட்டன. இன்று, தீபாவளி பண்டிகை என்பதால்,
இறைச்சிக்காக அதிகளவில் ஆடுகள் விற்பனையாகின. இதில், ஆடுகளின்
எடைக்கு ஏற்றவாறு, ஆடு ஒன்று குறைந்தபட்சம், 5,000 முதல் அதிகபட்சம்,
30,000 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. அதேபோல், ஆட்டுக்குட்டி, 1,500
முதல், 2,000 ரூபாய் வரை விலை போனது.
நேற்று, நடந்த ஆட்டு சந்தையில்,
1.50 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஆடுகள் விற்பனையானது. ஆனால், 2025ல்,
தீபாவளி பண்டிகையின் போது, நாமக்கல் ஆட்டு சந்தையில், மூன்று கோடி
ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானது குறிப்பிடத்தக்கது.