நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம்
நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:11 AM
திருச்செங்கோடு:நாமக்கல்
மேற்கு மாவட்ட, தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம், திருச்செங்கோட்டில்
நடந்தது. மாவட்ட அவைத்தலைவர் நடனசபாபதி தலைமை வகித்தார். நாமக்கல்
மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் மூர்த்தி தீர்மானம் குறித்து விளக்கி
பேசினார்.
கூட்டத்தில், நவ., 27ல், மாநில இளைஞரணி செயலாளரும்,
எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அரசு
மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்
வழங்குவது; நாமக்கல் மேற்கு மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள ஒன்றிய, நகர,
பேரூர் பகுதிகளில் கட்சி கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கவும், பள்ளி மாணவ,
மாணவியருக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள், பென்சில் ஆகியவை வழங்குவது;
முதியோர் இல்லம், ஆதரவற்றோர் இல்லங்களில் உணவு வழங்குவது; வரைவு
வாக்காளர் பட்டியலை, பி.எல்.ஏ.,-2 நிர்வாகிகளுக்கு வழங்கி அதை
சரிபார்ப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.மாவட்ட துணை செயலாளர் மயில்சாமி, மாநில மாணவரணி துணை செயலாளர் சுரேஷ்குமார் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.