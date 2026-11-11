தேசிய ரத்த தான விழா சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டு

ADDED : நவ 06, 2026 05:10 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கலெக்டர் அலுவலகத்தில், தேசிய தன்னார்வ ரத்த தான தின விழா நடந்தது.
கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்து, மாவட்டத்தில் சிறப்பாக ரத்த தான
முகாம்களை நடத்திய, 52 தேசிய தன்னார்வ ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு,
பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசியதாவது:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், 2025ம் ஆண்டில், அரசு ரத்த மையங்கள் மூலம், 114 ரத்ததான
முகாம் நடத்தப்பட்டது. மொத்தம், 9,271 யூனிட் ரத்தம் தானமாக
பெறப்பட்டு, அதில் 3,008 யூனிட் ரத்தம் கர்ப்பிணிகளுக்கு
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி
மருத்துவமனை மூலம் மட்டும், 55 ரத்ததான முகாம் நடத்தப்பட்டு, 6,268
யூனிட் ரத்தம் பெறப்பட்டு, 1,816 யூனிட் கர்ப்பிணிகளுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது.இவ்வாறு பேசினார்.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் முருகலட்சுமி,
நலப்பணிகள் இணை இயக்குனர் எழில், மாவட்ட ரத்த பரிமாற்று அலுவலர்
அன்புமலர், மாவட்ட திட்ட மேலாளர் செல்வகுமார், ரெட் கிராஸ் செயலாளர்
ராஜேஸ்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.