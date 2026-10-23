/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/அந்தமானில் தேசிய கொடி ஏற்றிய நாள் கொண்டாட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:33 AM
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நாமக்கல்:அந்தமான்
நிகோபர் தீவில், சுபாஸ் சந்திரபோஸ் தேசிய அரசாங்கத்தை நிறுவிய தினம்,
நாமக்கல்லில் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது.
1943 அக்., 21ல் அந்தமான்
நிகோபர் தீவில் நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ், 'ஆசாத் ஹிந்த் பவுஜ்
சர்க்கார்' சுதந்திர தேசிய அரசாங்கத்தை நிறுவி, மூவர்ண
தேசியக்கொடியை ஏற்றினார்.
அதை நினைவு கூறும் வகையில்,
நாமக்கல்லில் உள்ள நேதாஜி சுபாஸ் சந்திரபோஸ் வெண்கல சிலைக்கு, மாவட்ட
சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் வாரிசுகள் நலச்சங்க தலைவர் சிதம்பரம்
தலைமையில், மாலை அணிவித்தும், துணை செயலாளர் கோவிந்தராஜ்
தேசியக்கொடியை ஏற்றியும், பொருளாளர் சதீஸ்சேகர், இனிப்பு வழங்கியும்
கொண்டாடப்பட்டது.