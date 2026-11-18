தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம்: எம்.பி.,யிடம் விவசாயிகள் மனு
தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம்: எம்.பி.,யிடம் விவசாயிகள் மனு
ADDED : நவ 18, 2026 06:29 AM
பள்ளிப்பாளையம்:'தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை, மாற்று வழியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும்' என, நாமக்கல் எம்.பி., யிடம், விவசாயிகள் மனு அளித்தனர்.
சங்ககிரி
- வெள்ளக்கோவில் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தால், நாமக்கல் மாவட்டம்
பள்ளிப்பாளையத்தில் படவீடு, சவுதாபுரம், எலந்தகுட்டை, பாதரை,
பள்ளிப்பாளையம் அக்ரஹாரம், காடச்சநல்லுார், பாப்பம்பாளையம் ஆகிய
பஞ்., பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். நேற்று மாலை, நாமக்கல் எம்.பி., மாதேஸ்வரன்,
பள்ளிப்பாளையம் அருகே காடச்சநல்லுார் பகுதிக்கு வருகை தந்தார். அவரை,
தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் விவசாயிகள்
சந்தித்தனர்.
அப்போது, இந்த திட்டத்தை மாற்று வழியில் கொண்டு
செல்ல வேண்டும் என, வலியுறுத்தி மனு அளித்தனர். மனுவை பெற்றுக்கொண்ட
எம்.பி., மாதேஸ்வரன், இந்த திட்டம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளை சந்தித்து ஆவன செய்வதாக உறுதியளித்தார். கொ.ம.தே.க.,
பள்ளிப்பாளையம் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் குப்புசாமி, மாவட்ட தலைவர்
பொன்னுசாமி உள்பட பலர் உடனிருந்தனர்.