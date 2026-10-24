தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்திய வாகனங்களுக்கு அபராதம்
தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்திய வாகனங்களுக்கு அபராதம்
ADDED : செப் 26, 2026 06:40 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
பகுதியில் சேலம் - நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்துக்கு
இடையூறாக நின்ற, 10 கனரக வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
நாமக்கல்
வடக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் பதுவைநாதன் தலைமையில்,
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் செல்வகுமார் மற்றும் போலீசார் இணைந்து, நாமக்கல்
-- சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர்.
ஆண்டகலுார் கேட் முதல் மல்லுார் வரை உள்ள ராசிபுரம் ஏ.டி.சி., டிப்போ,
ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு, அத்தனுார் பிரிவு, அம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட
தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதிகளில் ரோந்து சென்று பார்வையிட்டனர்.
அப்போது,
பொது சாலையில் செல்லும் வாகனங்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில்,
சாலையை ஆக்கிரமித்து நின்றுகொண்டிருந்த ஆந்திர மாநிலம்,
நெல்லுாருக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டிய காற்றாலை இறக்கைகள்
ஏற்றி வந்த, நான்கு வாகனங்கள், ஆறு கனரக சரக்கு வாகனங்கள் என, மொத்தம்,
10 வாகனங்களை பிடித்தனர்.
விதிமுறைகளை மீறி சாலையில் நின்ற அந்த,
10 வாகனங்கள் மீதும் அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, சோதனை
அறிக்கைகள் வழங்கி அபராதம் விதித்தனர். தொடர்ந்து, அப்பகுதியில்
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வண்ணம் சாலையில் நின்ற வாகனங்கள்
அனைத்தும் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.