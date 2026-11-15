தேசிய வாக்காளர் தின விழிப்புணர்வு

ADDED : நவ 14, 2026 06:20 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:தேசிய
வாக்காளர் தினத்தையொட்டி, தேர்தல் கல்வி மற்றும் தேர்தல் அறிவு
தொடர்பான விழிப்புணர்வு போட்டிகள், பேளுக்குறிச்சியில் உள்ள தனியார்
பள்ளியில் நேற்று துவங்கின.
இதில், சேந்தமங்கலம் மற்றும் அதன்
சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த அரசு, தனியார் என, மொத்தம், 29
பள்ளிகளை சேர்ந்த, 103 மாணவ, மாணவியர் ஆர்வமுடன் கலந்துகொண்டனர். மாணவர்களுக்கு தேர்தல் முறை, ஓட்டுரிமையின் அவசியம் குறித்து பல்வேறு தலைப்புகளில் கேள்விகள்
கேட்கப்பட்டன.
சேந்தமங்கலம்
தொகுதி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் கற்பகம் தலைமை வகித்தார். உதவி
வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் சரவணகுமார் முன்னிலை வகித்தார். தேர்தல்
துணை தாசில்தார் வேல்முருகன், கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அரசு
அலுவலர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர். போட்டிகளில் திறமை
வெளிப்படுத்திய மாணவ, மாணவியருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது மாணவர்களிடம், 'இளம் தலைமுறையினரான நீங்கள், தங்களது
குடும்பத்தினர் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் நுாறு சதவீதம்
ஓட்டளிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்த வேண்டும்' என, அதிகாரிகள்
அறிவுறுத்தினர்.