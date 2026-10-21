நவராத்திரி நிறைவு விழா உதவித்தொகை வழங்கல்

ADDED : அக் 21, 2026 05:23 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
அடுத்த செல்லப்பம்பட்டியில், சுயம்பு மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது.
இங்கு, ஆண்டு தோறும், நவராத்திரி விழா கோலாகலமாக
கொண்டாடப்படுகிறது.
நிறைவு நாளான நேற்று முன்தினம், ஏழை
குழந்தைகள் உயர்கல்வி படிப்பதற்கான கல்வி உதவித்தொகை
வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, திருச்சி அப்துல் ஜப்பார் கல்லுாரியில்
படிக்கும் இஸ்லாமிய மாணவருக்கும், வர்ஷா, குர்ஷித், கவுசிகா, கவுசி,
வர்ஷினி, கவின் ஆகியோருக்கும், தலா, 5,000 ரூபாய், தஞ்சை கல்லுாரி
மாணவி கமலி மற்றும் திருச்சி பாவை பவுண்டேஷனுக்கு தலா, 10,000 ரூபாய்
உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.
மேலும், மரங்களை நட்டு
சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்
சுமதிக்கும், பசியில்லா நாமக்கல் என்ற அமைப்புக்கும், தலா, 5,000 ரூபாய்
என, மொத்தம், 75,000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.