குளித்தலையில் தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:59 AM
குளித்தலை: குளித்தலை
நகராட்சியில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களால், மக்கள்
அச்சப்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் நாய்களை பிடிக்கும் பணியில்
துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பொது மக்கள் நலன் கருதி,
நகராட்சி தலைவர் சகுந்தலா, நகராட்சி கமிஷனர் சுதர்சன்
உத்தரவின்படி, நகராட்சி எஸ்.ஐ., சரவணன் மற்றும் துாய்மை
பணியாளர்கள், சுகாதார பணியாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தெருக்களில்
சுற்றித்திரிந்த நாய்களை பிடித்தனர். 466 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
போடப்பட்டுள்ளது. 147 நாய்களை பிடித்து காளியாளம்பட்டி கால்நடை
மருந்தகத்தில் கருத்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து
நகராட்சி எஸ்.ஐ., சரவணன் கூறுகையில்,''கருத்தடை செய்யப்பட்ட
நாய்களை, ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு. மீண்டும் பிடிக்கப்பட்ட
இடத்திலேயே விட்டு விடுவோம்,'' என்றார்.