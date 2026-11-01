/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் மோதி விபத்து இரவு காவலாளி பலி
ADDED : நவ 01, 2026 05:57 AM
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திருச்செங்கோடு,:திருச்செங்கோடு
அடுத்துள்ள தோக்கவாடி தச்சங்காட்டுபாளையத்தை சேர்ந்தவர்
ராமசாமி, 76; இவர், கருமகவுண்டம்பாளையத்தில் உள்ள விசைத்தறி
கூடத்தில், இரவு காவலாளியாக வேலை செய்துவந்தார்.
நேற்று முன்தினம்
இரவு, 'டி.வி.எஸ்., எக்ஸல்' மொபட்டில், டீ குடிக்க சென்றுள்ளார்.
கருமகவுண்டம்பாளையம் வாட்டர் போர்டு ஆபீஸ் அருகே
சென்றுகொண்டிருந்தபோது, எதிரே வந்த, 'ஹோண்ட ஆக்டிவா' மொபட்
மோதியதில் படுகாயமடைந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள், ராமசாமியை
மீட்டு திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர். அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்கு, ஈரோடு தனியார்
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு ராமசாமி
உயிரிழந்தார். திருச்செங்கோடு ரூரல் போலீசார் விசாரித்து
வருகின்றனர்.