ஒரு வாரமாக குடிநீர் இல்லை: மக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : அக் 12, 2026 05:14 AM
பள்ளிப்பாளையம்:திருச்செங்கோடு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆனங்கூர் பகுதியில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இங்கு,
கடந்த, ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக குடிநீர் வரவில்லை. இதனால், அப்பகுதி
மக்கள் தண்ணீருக்காக மிகவும் அவதிப்பட்டனர். சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும், தண்ணீர் வழங்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
எடுக்காமல் அலட்சியமாக இருந்துள்ளனர்.
இதனால் ஆவேசமடைந்த
அப்பகுதி மக்கள், நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, ஆனங்கூர் பகுதியில்
திருச்செங்கோடு செல்லும் பிரதான சாலையில் காலி குடங்களுடன் சாலை
மறியல் போராட்டத்தில் டுபட்டனர். வெப்படை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு
சென்று, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொது மக்களிடம்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, 'விரைவில் தண்ணீர் வழங்க
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, உறுதியளித்ததை அடுத்து, சாலை மறியலை
கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.