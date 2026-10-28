நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 5 நாள் மழை பெய்யாது

ADDED : அக் 28, 2026 05:28 AM
நாமக்கல்: 'நாமக்கல் மாவட்டத்தில், இன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை' என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், கடந்த வாரம் பரவலாக மிதமானது முதல் கன மழை பதிவாகியுள்ளது. பகல் நேர வெப்பநிலை 88.1 டிகிரி பாரன்ஹீட் மற்றும் இரவு நேர வெப்பம், 74.3 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவில் நிலவியது. இன்று முதல் நவ., 1 வரை, ஐந்து நாட்கள், அதிகபட்ச பகல்நேர வெப்ப நிலை, 84.2 டிகிரி முதல், 86 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும். குறைந்தபட்ச இரவு நேர வெப்பநிலை, 69.8 முதல், 71.6 டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை இருக்கும். ஐந்து நாட்கள் வானம் பகுதியளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் ஈரப்பதம், 40 முதல், 90 சதவீதம் வரை இருக்கும். காற்று மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் இருந்து, மணிக்கு, 6 முதல், 10 கி.மீ., வேகத்தில் வீசக்கூடும். மாவட்டத்தில் இன்று முதல் நவ., 1 வரை மாவட்டத்தில் மழைபெய்ய வாய்ப்பிலை.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.