பெயரளவுக்கு நடக்கும் குறைதீர் கூட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள் தர்ணா போராட்டம்
பெயரளவுக்கு நடக்கும் குறைதீர் கூட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள் தர்ணா போராட்டம்
ADDED : அக் 10, 2026 04:24 AM
நாமக்கல்,:'பெயரளவுக்கு
குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது' எனக்கூறி, மாற்றுத்திறனாளிகள்,
நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் அமர்ந்து, தர்ணா
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாமக்கல் மாவட்ட பஞ்., அலுவலகத்தில்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைதீர் நாள் கூட்டம், நேற்று நடந்தது.
டி.ஆர்.ஓ., சரவணன் தலைமை வகித்து மனுக்களை பெற்றார். காலை, 11:00 மணிக்கு
கூட்டம் முடிந்தது. 11:00 மணிக்கு பின் வந்த மாற்றுத்திறனாளிகள்
பலரும், கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முடியவில்லை. இதை கண்டித்து,
கலெக்டர் அலுவலக நுழைவு வாயிலில், மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர்
திடீர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து, மாவட்ட
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையினர் மற்றும் போலீசார்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, 'கூட்டம் தொடங்கி சிறிது நேரத்தில்
நிறைவு பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களது நீண்ட நாள்
கோரிக்கை எதுவும் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. இதுபற்றி கேட்டால்,
'நீங்கள் விரைந்து கூட்டத்திற்கு வர வேண்டும்' என கூறுகின்றனர்.
எங்களால் எப்படி வர முடியும். மதியம், 1:00 மணி வரை கூட்டம்
நடத்தியிருந்தால், எங்களது குறைகளை தெரிவிக்க வாய்ப்பாக
அமைந்திருக்கும். பெயரளவுக்கு கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மீண்டும் குறைதீர் கூட்டம் நடத்த வேண்டும். அதுவரை போராட்டம் நீடிக்கும்'
என்றனர்.
அவர்களை சமாதானம் செய்த அதிகாரிகள், டி.ஆர்.ஓ.,விடம்
கோரிக்கைகளை தெரிவித்து தீர்வு பெறலாம் என அறிவுறுத்தினர்.
அதையடுத்து, தர்ணா போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் திடீர் தர்ணா போராட்டத்தால், பரபரப்பு
ஏற்பட்டது.