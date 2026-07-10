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அதிக கட்டணம் வசூலித்த பஸ்களுக்கு நோட்டீஸ்

அதிக கட்டணம் வசூலித்த பஸ்களுக்கு நோட்டீஸ்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM

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மல்லசமுத்திரம்:திருச்செங்கோடு பகுதியில், தனியார் பஸ்களில் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்த பஸ்களுக்கு மோட்டார் வாகன அதிகாரி நோட்டீஸ் வழங்கினார்.

மாவட்டம் முழுவதும் தனியார் பஸ்களில், பயணிகளிடம் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகார்களையடுத்து, நேற்று திருச்செங்கோடு பஸ் ஸ்டாண்ட், எலச்சிபாளையம் பிரிவு சாலை, மல்லசமுத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திருச்செங்கோடு மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பாமாபிரியா தலைமையில், தனியார் பஸ்களில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது பயணிகளிடம் அதிக கட்டணம் வசூலித்த, 4 தனியார் பஸ்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.

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