வடகிழக்கு பருவமழை உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

ADDED : அக் 29, 2026 03:48 AM
நாமக்கல்: மின் பகிர்மான கழக, சங்ககிரி கோட்ட செயற்பொறியாளர் சாந்தி வெளியிட்ட அறிக்கை:
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருப்பதால், சங்ககிரி கோட்டத்தில் மின்கசிவு, மின்தடை, மரங்கள் முறிந்து விழுதல், மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுதல் குறித்த அவசரகால உதவிக்காக, சங்ககிரி பொறியாளரை, 9445852250 என்ற மொபைல் எண்ணிலும், சங்ககிரி கிழக்கு உதவி செயற்பொறியாளர் - 9445851877, சங்ககிரி மேற்கு - 9445851857, சங்ககிரி உதவி மின் பொறியாளர் - 9445851878, சங்ககிரி புறநகர் உதவி மின் பொறியாளர் - 9445851879, சங்ககிரி ஆர்.எஸ்., உதவி மின் பொறியாளர் - 9445851882, வைகுந்தம் - 9445851881, மகுடஞ்சாவடி - 9445851880, மகுடஞ்சாவடி கிழக்கு - 9498473810, கொங்கணாபுரம் - 9445851828, கன்னந்தேரி - 9445851829 என்ற மொபைல் எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு, மின் சம்பந்தமான புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.