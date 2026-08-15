நுாலகர் தினம் கொண்டாட்டம்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:52 AM
நாமக்கல்:மைய
நுாலக வாசகர் வட்டம் சார்பில், நாமக்கல் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், நுாலகர்
தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. வாசகர் வட்ட தலைவர் தில்லை சிவக்குமார்
தலைமை வகித்தார். முதல்நிலை நுாலகர் சக்திவேல் வரவேற்றார். கலைமாமணி
அரசு பரமேஸ்வரன், சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, நுாலக தந்தை
அரங்கநாதனை பற்றியும், நுாலகத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் விளக்கி பேசினார்.
தொடர்ந்து,
நுாலக தந்தை அரங்காநாதன் படத்தக்கு மலர் துாவி மரியாதை
செலுத்தப்பட்டது. நாமக்கல் விஸ்ணு ஜூவல்லர்ஸ் உரிமையாளர்
விஸ்வநாதன், 50க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை, நுாலகத்திற்கு
நன்கொடையாக வழங்கி, நுாலக புரவலராக தன்னை இணைத்துக்கொண்டார்.
நுாலகர்
நாகராஜன், மைய நுாலக வாசகர் வட்ட துணை தலைவர் கலை இளங்கோ, பொறியாளர்
முருகன், நுாலக அலுவலர்கள், வாசகர் வட்ட நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள்
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.