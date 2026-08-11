காலி பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி நாமக்கல்லில் நர்சுகள் ஆர்ப்பாட்டம்
காலி பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி நாமக்கல்லில் நர்சுகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:56 AM
நாமக்கல்:அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள நர்ஸ் காலி பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி, நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில், நர்சு கள் சங்கத்தினர், மூன்றாம் நாளாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு அரசு நர்சுகள் சங்கம், நாமக்கல் மாவட்ட சங்கம் சார்பில், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, 3ம் நாள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டாம், நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை முன் நேற்று நடந்தது. சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் லலிதா தலைமை வகித்தார்.
மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில், காலியாக உள்ள நர்ஸ் பணியிடங்களை நிரப்பாமல் பணி நிரவல் முறையில், நர்சுகளை பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதற்கான அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஏற்கனவே பணிச்சுமையால் இயங்கி வரும் அரசு மருத்துவமனைகளில், மேலும் பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், புதிதாக துவக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவ மனைகளில் இருந்து நர்சுகளை பணி நிரவல் மூலம் இடமாற்றம் செய்வதால், மருத்துவமனைகளில் செயல்பாட்டில் பெரும் தாக்கம் ஏற்படும்.
ஏற்கனவே, தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் நர்சுகளை, காலமுறை சம்பளத்தில் பணியமர்த்தும் நிலை எட்டாக்கணியாகும். இதுபோன்ற செயல்களை கைவிட்டு, தேவையான நர்சு பணியிடங்களை உருவாக்கி, புதிய நர்சுகளை பணியமர்த்தி, அரசு மருத்துவமனைகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.