/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சித்தப்பாவை கொலை செய்த ஒடிஷா மாநில வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 09:42 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:39 PM
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ப.வேலுார்: நாமக்கல் அருகே, மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில், சித்தப்பாவை அடித்து கொன்ற அண்ணன் மகனை, பரமத்தி போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மனோஜ் சாகு, 34; நாமக்கல் மாவட்டம் ப.வேலுார் அருகே இருக்கூரில் ஒரு அட்டை மில்லில், 15 ஆண்டுகளாக தங்கி பணிபுரிந்தார். இவரது அண்ணன் புவனேஸ்வர் சாகுவின் மகன் திபுன் சாகு, 29; இவரும், 10 ஆண்டுகளாக அதே மில்லில் வேலை செய்து வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு இருவரும் சேர்ந்து மது குடித்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் ஆத்திரமடைந்த திபுன் சாகு, மனோஜ் சாகுவை சரமாரியாக தாக்கியதில் பலியானார். பரமத்தி போலீசார் திபுன் சாகுவை கைது செய்து, நாமக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.