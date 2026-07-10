எந்த பணிகளையும் அதிகாரிகள் செய்வதில்லை நகர மன்றத்தை கலைத்து விடலாம்: தலைவர் ஆவேசம்
எந்த பணிகளையும் அதிகாரிகள் செய்வதில்லை நகர மன்றத்தை கலைத்து விடலாம்: தலைவர் ஆவேசம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM
பள்ளிப்பாளையம்:''எந்த
பணிகளை சொன்னாலும் அதிகாரிகள் செய்வதில்லை, நகர மன்றத்தை
கலைத்து, அடுத்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வந்து விடலாம்,'' என,
பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி தலைவர் செல்வராஜ் ஆவேசமாக பேசினார்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி சாதாரண கூட்டம், நேற்று மன்ற
அரங்கில் நகராட்சி தலைவர் (தி.மு.க.,) செல்வராஜ் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம் வருமாறு:
அ.தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் செந்தில்: எனது வார்டில் செய்யப்பட வேண்டிய பணிகள்
குறித்து, பல முறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து விட்டேன். ஆனால் அவர்கள்
செய்வதில்லை. கேட்டால் ஆட்கள் பற்றாக்குறை என்கின்றனர். ஆனால்,
ஆளுங்கட்சி நிர்வாகிகள் சொன்னவுடன் அதிகாரிகள் அந்த வேலையை செய்து
கொடுத்துள்ளனர். கவுன்சிலர்களுக்கு மரியாதை இல்லை. எனவே, நகராட்சி
மன்றத்தை கலைத்து விடலாம். அதிகாரிகளே செயல்படட்டும்.
அ.தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் சுமதி: நகராட்சி முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளது. எனது
வார்டில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் ஆக்கிரமிப்பை அவசர, அவசரமாக
அகற்றியுள்ளனர். ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவதில் அதிகாரிகள்
பாரபட்சம் காட்டுகின்றனர்.
தி.மு.க., கவுன்சிலர் வினோத்குமார்:
கடந்த, 29ம் தேதி நடக்கவிருந்த நகராட்சி கூட்டம் ரத்தானது குறித்து,
கவுன்சிலர்களுக்கு முறையாக அறிவிக்கவில்லை.
அ.தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் சுஜாதா: வடிகாலில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளை அகற்ற வேண்டும்
என, பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
அ.தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் சம்பூரணம்: நகராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் கூட
செய்யப்படவில்லை, வரி வசூல் பணம் என்னாச்சு, தேவையில்லாத செலவு
செய்யப்படுகிறதா, அதிகாரிகள் எந்த பணிகளும் செய்வதில்லை.
அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்
சரவணன்: நகராட்சி தலைவருக்கு தான் அதிகாரம், ஆனால் தலைவர், கவுன்சிலர்களுக்கு தெரியாமலே பணிகள் நடக்கிறது.
நகராட்சி
தலைவர் செல்வராஜ்: நான் சொன்னால் கூட பணிகளை அதிகாரிகள்
செய்வதில்லை, எனக்கு தெரியாமல் பணிகள் நடக்கிறது. யார் ஆட்சிக்கு
வந்தால் என்ன; கவுன்சிலர்கள் சொல்லும் பணிகளை அதிகாரிகள் செய்ய
வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது குறித்து எந்த தகவலும்
தெரிவிப்பதில்லை. அடுத்த கூட்டத்தில் நகர மன்றத்தை கலைத்து விடலாம்
என, தீர்மானத்தை கொண்டு வரலாம். அதிகாரிகளுக்கு அன்பான
வேண்டுகோள்; கவுன்சிலர்கள் தெரிவிக்கும் பணிகளை செய்யுங்கள்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
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ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு, நேற்று பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சி
கூட்டம் நடந்தது. மேடையில் முதல்வர் விஜய் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர்கள்
இ.பி.எஸ்., கருணாநிதி, ஸ்டாலின் ஆகியோர் படங்கள்
வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த வரிசையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா
படம் இல்லை. இதை பார்த்த அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் செந்தில், ஜெயலலிதா
படத்தை கொண்டு வந்து மாட்டினார்.