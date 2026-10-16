/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள்
ADDED : அக் 16, 2026 06:38 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம் பெரியகாடு பகுதியில், வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளதா
என, வருவாய்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
பள்ளிப்பாளையம் அருகே பெரிய காடு பகுதியில் வாய்க்கால் உள்ளது. காலப்போக்கில் பெரியகாடு பகுதியில் வீடுகள் அதிகரித்து விட்டது. மேலும் சாயப்பட்டறைகள், விசைத்தறி கூடங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்களும் உள்ளது.
இதனால் பல இடங்களில் வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரி களுக்கு புகார் சென்றது.
இதனை தொடர்ந்து நேற்று, பள்ளிப்பாளையம் வருவாய்த்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், பெரியகாடு பகுதியில் சம்மந்தப்பட்ட இடத்தில் வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளதா என, சர்வே செய்தனர்.