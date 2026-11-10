/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/பாம்பு கடித்து மூதாட்டி பலி
ADDED : நவ 09, 2026 05:44 AM
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குமாரபாளையம்:வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த மூதாட்டியை பாம்பு கடித்து பலியானார்.
குமாரபாளையம்
மணிமேகலை தெருவை சேர்ந்தவர் ஆனந்தி, 62; கூலித்தொழிலாளி. இவர்,
நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:00 மணிக்கு வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு
சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, வழியில் அவரை பாம்பு கடித்தது.
இதில்
மயங்கி அவரை மீட்டு, பெருந்துறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர். நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு இறந்தார். இதுகுறித்து
குமாரபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.