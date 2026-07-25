ஒரு கோடி கையெழுத்து இயக்கம் தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:50 AM
ராசிபுரம்:தமிழகத்தில்,
பாலியல் வன்முறை, போதை கலாசாரம், ஜாதி, மதவெறி இல்லாத மாநிலத்தை
உருவாக்க வலியுறுத்தி அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில்
தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி கையெழுத்து வாங்கும் இயக்கம் நடத்த முடிவு
செய்யப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, ஏ.ஐ.ஒய்.எப்., நாமக்கல்
மாவட்டக்குழு சார்பில் ராசிபுரம் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் சிறப்பு
நிகழ்ச்சி, நேற்று முன்தினம் நடந்தது. தமிழக வணிகவரி மற்றும்
பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் பங்கேற்று
முதல் கையெழுத்திட்டு இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில்,
இ.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் அன்புமணி, ஏ.ஐ.ஒய்.எப்., மாவட்ட செயலாளர்
சாதிக், வெண்ணந்துார் சி.பி.ஐ., ஒன்றிய செயலாளர் செங்கோட்டுவேல்,
ஏ.ஐ.ஒய்.எப்., மாவட்ட துணை தலைவர் ஜெகநாதன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.