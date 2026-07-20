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டூவீலர்-வேன் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பலி

டூவீலர்-வேன் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பலி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:43 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:43 AM

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சேந்தமங்கலம்:சேலம் மாவட்டம், பெத்தநாயக்கன்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் மகன் ரவிச்சந்திரன், 44; இவரும், இவரது நண்பரும் டூவீலரில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணிக்கு, சேந்தமங்கலம், காளப்பநாயக்கன்பட்டி பைபாஸ் ரோடு பிரிவு அருகே சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது எதிர் திசையில் இருந்து வந்த 'பிக்கப் வேன்' ஒன்று டூவீலர் மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட ரவிச்சந்திரன், தலைக்கவசம் அணியாததால் தலையில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பின் இருக்கையில் அமர்ந்து வந்த அவரது நண்பர் தலை மற்றும் கையில் பலத்த காயமடைந்தார். அவர் நாமக்கல் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சேந்தமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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