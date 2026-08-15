சார்-பதிவாளர் ஜஸ்டின் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு
சார்-பதிவாளர் ஜஸ்டின் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:56 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி சார்-பதிவாளர்-
அலுவலகத்தில், ஜூலை 7ல், கோவை மாவட்டம், கொமாரபாளையத்தை சேர்ந்த
மணி, 64, பழனி டி.கே.என்.புதுார் கந்தசாமி, 87, என்பவருக்கு, மேற்கு
ஆயக்குடியில் உள்ள 4 ஏக்கர் நிலத்தை, 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு கிரயம் செய்து
கொடுத்தார்.
இந்த பத்திரப்பதிவை, பழனி தண்டபானி மடம் நிலத்தை
மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்து கொடுத்து சிக்கிய, சார்-பதிவாளர்
ஜஸ்டின் மணிகண்டனே மேற்கொண்டார்.
பத்திரப்பதிவு நடந்த 4 ஏக்கர்
நிலத்தில், 2.4 ஏக்கர் ஆயக்குடி கன்னிகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு
சொந்தமானது என, தகவல் பரவியது. இதுகுறித்து, ஆய்வு செய்த
பத்திரப்பதிவு துறை அதிகாரிகள், முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல்
பத்திரப்பதிவு நடந்துள்ளதை
கண்டறிந்தனர்.
இதுகுறித்து, தற்போதைய பழனி சார்-
பதிவாளர்
ஈஸ்வரி, ஆயக்குடி போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில்,
ஜஸ்டின் மணிகண்டன், மணி, கந்தசாமி ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்கு
பதிந்தனர். நேற்று இரவு மணியை கைது செய்த போலீசார், கந்தசாமியை
தேடுகின்றனர். இதற்கிடையே, தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் நிலம்
மோசடியாக பத்திரப்
பதிவு செய்த வழக்கில், ஜஸ்டின் மணிகண்டன்,
பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியோர் ஜாமின் மனுக்களை நீதிமன்றம்
தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.