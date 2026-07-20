/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நின்ற கார் மீது மற்றொரு கார் மோதி ஒருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் அருகே, பழுதாகி நின்ற கார் மீது மற்றொரு கார் மோதி, ஒருவர் பலியானார்.
திருப்பூரை
சேர்ந்தவர் சிவானந்தன், 58; இவர், 'ஷிப்ட்' காரில்,
திருப்பூரிலிருந்து சேலம் நோக்கி, குமாரபாளையம் வழியாக, நேற்று
மாலை, 2:30 மணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். பல்லக்காபாளையம் தனியார்
கல்லுாரி அருகே சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பழுதாகி நின்றிருந்த
'ஹோண்டா ஷிப்ட்' கார் மீது இவரது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில்
பலத்த காயமடைந்த சிவானந்தன் பலியானார். குமாரபாளையம் போலீசார்
வழக்குப்பதிவு செய்து, பழுதாகி நின்ற கார் டிரைவரை தேடி
வருகின்றனர்.