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வாகனம் மோதி ஒருவர் பலி

வாகனம் மோதி ஒருவர் பலி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:39 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:39 AM

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ராசிபுரம்: ராசிபுரம் அருகே, என்.எச்., 47 தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மசக்கா-ளிப்பட்டி அன்பு மருத்துவமனை அருகே, நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:30 மணிக்கு விபத்து நடந்தது.

சேலத்தில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி வந்த ஈச்சர் வாகனம், சாலையில் நடந்து சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர் மீது எதிர்-பாராதவிதமாக மோதியது.

இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட அந்த நபருக்கு, தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். விபத்தை ஏற்ப-டுத்திய ஈச்சர் வாகனத்தை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அடுத்த கண்ணம்பள்ளி ஸ்ரீவிஷ்ணு நகரை சேர்ந்த சீனு மகன் கோட்டண்ணன், 36, என்பவர் ஓட்டி வந்தார்.விபத்து நடந்ததும் ஓட்டுனர் கோட்டண்ணன், நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேரில் ஆஜரானார்.

தகவலறிந்த ராசிபுரம் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ராசிபுரம் போலீசார், நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆஜரான ஓட்டுனர் கோட்டண்-ணனை ராசிபுரம் போலீஸ் ஸ்டேசனுக்கு அழைத்து வந்து, தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், இறந்துபோன நபருக்கு, 45 வயது இருக்கும் என தெரி-கிறது. அவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி

வருகின்றனர்.

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