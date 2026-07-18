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8 புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி திறப்பு

8 புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி திறப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:06 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:06 AM

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நாமகிரிப்பேட்டை:நாமக்கல் மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில், எட்டு இடங்களில் புதிதாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டன. அதை, வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், நேற்று மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார். கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திலீப், சந்திரசேகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

ராசிபுரம், முத்துக்காளிப்பட்டியில், 18.50 லட்சம் ரூபாயில், 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; சேந்தமங்கலம், என்.புதுப்பட்டியில், 18.50 லட்சம் ரூபாயில், 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; தொ.ஜேடர்பாளையம் ஊராட்சியில், 47 லட்சம் ரூபாயில், 1,00,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; நாமக்கல், அரூர் ஊராட்சி, அரூர் புதுாரில், 7.70 லட்சம் ரூபாயில், 10,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; ஆரியூர் ஊராட்சி, கொளத்துாரில், 18.50 லட்சம் ரூபாயில், 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி.

ப.வேலுார், இருக்கூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில், 8 லட்சம் ரூபாயில், 10,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட, மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; கோப்பணம்பாளையம் ஊராட்சி, புங்கம்பாளையத்தில், 11.50 லட்சம் ரூபாயில், 30,000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி; வடகரையாத்துார் ஊராட்சி, ஜேடர்பாளையம், சரளைமேடு பகுதியில், 25 லட்சம் ரூபாயில், 60,000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி என, மொத்தம், 1.56 கோடி ரூபாயில், 8 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டன.

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் சந்திரா உள்பட துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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