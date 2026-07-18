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பி.ஜி.பி., கல்வி நிறுவனங்களில் நவீன விளையாட்டு வசதி திறப்பு

பி.ஜி.பி., கல்வி நிறுவனங்களில் நவீன விளையாட்டு வசதி திறப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் பி.ஜி.பி., கல்லுாரி வளாகத்தில், நவீன விளையாட்டு வசதிகள் திறப்பு விழா நடந்தது. பி.ஜி.பி., கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் பழனி ஜி பெரியசாமி, புதிய விளையாட்டு வசதிகளை திறந்து வைத்தார். துணை தலைவர் விசாலாட்சி பெரியசாமி, தலைமை அதிகாரி சம்பத், ஓய்வு ஐ.ஏ.எஸ்., தாளாளர் கணபதி, ஓய்வு ஐ.எப்.எஸ்., கல்வி நிறுவனங்களுக்கான டீன் பெரியசாமி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

புதிய விளையாட்டு வளாகத்தில், வலை வேலியுடன் அமைக்கப்பட்ட கைப்பந்து, கபடி மைதானம் மற்றும் இரவு நேர பயிற்சிக்கான ஒளிவிளக்கு வசதி, கிரிக்கெட் நெட் பயிற்சி மையம், மற்றும் இரண்டு வாலிபால் மைதானங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வசதிகள் மாணவர்கள் கல்வியுடன் விளையாட்டிலும் சிறந்து விளங்குவதற்கு பெரிதும் உதவக்கூடியதாக இருக்கும். விழாவில், பழனி ஜி பெரியசாமி பேசுகையில், ''பி.ஜி.பி., வளாகம், ஒரு அமெரிக்க பல்கலை வளாக தரத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் உடல், ஆரோக்கியம், ஒழுக்கம், தலைமைத்துவம், குழு உணர்வை வளர்க்க விளையாட்டு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது,'' என்றார்.

பி.ஜி.பி., கல்வி நிறுவனங்களின் அனைத்து கல்லுாரி முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்துகொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர்.

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