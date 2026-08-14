கூட்டுறவு சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவையில் எம்.பி., எதிர்ப்பு
கூட்டுறவு சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவையில் எம்.பி., எதிர்ப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:55 AM
நாமக்கல்:தேசிய
கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழக சட்டத்திருத்த மசோதா, மாநில
உரிமைகளுக்கும், கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கும் எதிராக உள்ளதாக
கூறி, தி.மு.க., - எம்.பி., ராஜேஸ்குமார் மாநிலங்களவையில் எதிர்ப்பு
தெரிவித்து பேசினார்.
மாநிலங்களவையில், நேற்று நடந்த தேசிய
கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழக சட்டத்திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தில்,
தி.மு.க.,-எம்.பி., ராஜேஸ்குமார் பேசியதாவது: மத்திய அரசு, 2021ல்
கூட்டுறவுத்துறைக்கென தனி அமைச்சகத்தை தொடங்கியது.
கூட்டுறவுத்துறை என்பது, மாநில அரசு பட்டியலிலுள்ள ஒரு
முக்கியமான துறையாகும். மாநில உரிமையையும், கூட்டாட்சி
தத்துவத்தையும் சிதைக்கும் வகையில் இந்த சட்டத்திருத்தத்தில் சில
பிரிவுகள் உள்ளன. இதனால், தி.மு.க., சார்பில் இந்த சட்டத்திருத்த
மசோதாவை எதிர்க்கிறோம்.
இந்த சட்டத்திருத்தத்தின்படி, தேசிய
கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகமானது, நேரடியாக கூட்டுறவு
சங்கங்களுக்கு நிதி உதவியும், மானியமும் வழங்க வழி
செய்யப்படுகிறது. ஆனால், பழைய சட்டப்படி, மாநில அரசின் மூலமாகவே
நிதி உதவியும், மானியமும் வழங்கப்பட்டது. இது முழுக்க முழுக்க மாநில
அரசின் உரிமையை பறிப்பதாகவும், கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு
எதிரானதாகவும் உள்ளது. மாநில அரசுக்கென தனியாக கூட்டுறவு
நிர்வாகத்துறையும், தணிக்கை துறையும் செயல்பட்டு வருகிறது.
மேலும்,
கிராமப்புறங்களில் இயங்கும் தொழில் கூட்டுறவு அமைப்புகளுக்கு
வழங்கி வந்த நிதி உதவியை பாதிக்கும் வகையில், 'ரூரல்' என்ற வார்த்தை
நீக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம்,
பங்கு மூலதனம் செய்யும்போது, மத்திய அரசின் அனுமதியை பெற வேண்டும்
என, கூறுவது அதன் தன்னாட்சி உரிமையை பறிப்பதாக உள்ளது. மேலும்,
செயல்பாடுகள் குறித்த பிரிவில், 'மாநில அரசு' என்ற வார்த்தை
இடம்பெறவில்லை. எனவே, இந்த சட்டத்திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற
நிலைக்
குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.