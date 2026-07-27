மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு சந்தா பிடிக்க எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:28 AM
ராசிபுரம்:ஓய்வூதியர்களுக்கான
மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் விருப்பமின்றி சந்தா தொகை
பிடிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்கம்
சார்பில் அதிகாரிகளிடம் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.
தமிழக அரசு
ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியர்களுக்காக புதிய
மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம், 2026ஐ செயல்படுத்த அரசாணை
வெளியிட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ஓய்வூதியர்களின்
ஓய்வூதியத் தொகையிலிருந்து மாதம், 644 கட்டாய சந்தா தொகையாக
பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த திட்டத்தில் இணைய
விருப்பம் இல்லாதவர்கள் விலகுவதற்கு உரிய அனுமதி வழங்கப்படாமல்
கட்டாயமாக நிதி பிடிப்பதாக ஓய்வூதியர்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு
எழுந்துள்ளது.
பொது சங்கங்களுடன் ஆலோசிக்காமலும், ஓய்வூதியர்
அமைப்புகளின் முன்மொழிவுகளை பரிசீலிக்காமலும் அரசாணைகள்
வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக சங்க
நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஓய்வு
பெற்ற அலுவலர் சங்கம் சார்பில் உறுப்பினர்களிடம் பெறப்பட்ட
ஆட்சேபனை விண்ணப்பங்கள் தொகுக்கப்பட்டு, ராசிபுரம் உதவி கருவூல
அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட கருவூல அலுவலரிடம் வழங்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து
ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: நாங்கள் நடத்திய
கோரிக்கை மனு இயக்கம் மற்றும் வேண்டுகோள்கள் முற்றிலும்
புறக்கணிக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
எங்கள்
விருப்பத்தை கோரமலும், திட்டத்திலிருந்து வெளியேற அனுமதி
அளிக்காமலும் மாதம், 644 ரூபாய் பிடித்தம் செய்வதை ஏற்க முடியாது. எனவே
ஓய்வூதியத்தில் இருந்து சந்தா தொகை பிடித்தம் செய்வதை உடனடியாக
நிறுத்த வேண்டும். மீறி பிடித்தம் செய்தால் சம்பந்தப்பட்ட கருவூல
அலுவலர்கள் மீது சட்டப்படி வழக்கு தொடர நேரிடும்இவ்வாறு கூறினர்.