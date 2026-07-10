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அனைத்து ஆசிரியர்களையும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பயன்படுத்த எதிர்ப்பு

அனைத்து ஆசிரியர்களையும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பயன்படுத்த எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:24 AM

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ராசிபுரம்: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு, அனைத்து ஆசிரியர்களையும் பயன்படுத்துவதை கைவிட வேண்டும் என, தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற மாநில பொருளாளர் முருகசெல்வராசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிக்கு ஆசிரியர்களை பயன்படுத்துகின்றனர். நாமக்கல் மாவட்ட மாநகராட்சி, நகராட்சி கமிஷனர்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களின் வேண்டுகோள், தொடக்கக்கல்வி துறையின் வட்டார கல்வி அலுவலர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்பதில்லை. மாறாக, பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு அவசரம் அவசரமாக அலைபேசி வழியில் அழைப்பு கொடுத்து, பள்ளி ஆசிரியர்களை அழைத்துக் கொள்ளும் தவறான நிர்வாக நடைமுறை போக்கு நடக்கிறது. இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது.

குறிப்பாக, ஒரு பள்ளிக்கு ஓரிரு ஆசிரியர்களை மட்டும் விட்டு விட்டு, இதர அனைத்து ஆசிரியர்களையும், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சிக்கு ஒரே நாளில் வரவழைத்து, குழந்தைகளின் கல்வி பணியை சீரழிக்கும் ராசிபுரம் நகராட்சி கமிஷனரின் முறையற்ற நடவடிக்கைகளை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு, ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதை நகராட்சி கமிஷனர்கள் கைவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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