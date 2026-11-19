வரகூர் கிராமத்தில் நெல் சாகுபடி பண்ணைப்பள்ளி பயிற்சி முகாம்
வரகூர் கிராமத்தில் நெல் சாகுபடி பண்ணைப்பள்ளி பயிற்சி முகாம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:14 AM
எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி
ஒன்றியம், வரகூர் கிராமத்தில், நெல் சாகுபடிக்கான பண்ணைப்பள்ளி
பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
எருமப்பட்டி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர்
செல்வி தலைமை வகித்தார். வேளாண்மை அலுவலர் சாரதா, வேளாண்மை அறிவியல்
நிலைய பணியாளர் இளவரசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். நெல்
சாகுபடியில், 'அக்ரோ ஈகோசிஸ்டம் அனலைசஸ்' எனப்படும், வேளாண்
சூழலியல் பகுப்பாய்வு முறையை அடிப்படையாக கொண்டு, விவசாயிகளுக்கு
விழிப்புணர்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்கும் நோக்கில்
நடத்தப்பட்டது.
நெல் சாகுபடியின் பல்வேறு நிலைகள், பயிர் மேலாண்மை
முறைகள் மற்றும் நவீன சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள் குறித்து
விளக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, மண் வளத்தை பாதுகாப்பதன் அவசியம், மண்
மாதிரி சேகரிக்கும் முறைகள், விதை நேர்த்தியின் முக்கியத்துவம், உயிர்
உரங்களின் பயன்பாடு, அவற்றின் நன்மைகள் பற்றியும்
எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதில், தனியார் வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர்,
விவசாயி
களுக்கு நெல் விதை நேர்த்தி செய்யும் முறைகள் குறித்து செயல் விளக்கம் அளித்தனர்.