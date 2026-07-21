பழனி முருகன் கோவில் நில முறைகேடு அமைச்சர்கள் பதவி விலக உண்ணாவிரதம்
பழனி முருகன் கோவில் நில முறைகேடு அமைச்சர்கள் பதவி விலக உண்ணாவிரதம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:56 AM
நாமக்கல்; 'பழனி முருகன் கோவில் நில முறைகேடு தொடர்பாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு அடிப்ப-டையில், தமிழக அமைச்சர்கள் பதவி விலக வேண்டும்' என, அகிம்சா சோஷியலிஸ்ட் கட்-சியின் நிறுவன தலைவர் காந்தியவாதி ரமேஷ் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டார்.
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் மடத்-திற்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 1.40 ஏக்கர் நிலம், போலி ஆவணங்கள் மூலம், இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அகிம்சா சோஷியலிஸ்ட் கட்-சியின் நிறுவன தலைவர் காந்தியவாதி ரமேஷ், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட தமி-ழக ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் பதவி விலக வலியுறுத்தி, நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவ-லகம் முன், நேற்று உண்ணாவிரத போராட்-டத்தில் ஈடுபட்டார்.
இதுகுறித்து, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: ஹிந்து சமய அற
நிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், பத்திரப்பதி-வுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர், தங்களது அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தாமாக விலக வேண்டும். தவறும்பட்-சத்தில், முதல்வரே தலையிட்டு அவர்களை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இக்கோரிக்கையை வலியு-றுத்தும் வகையில், 'சூரசம்ஹார உண்ணாவிரதம்' என்ற பெயரில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதி-ராக ஒரு நாள் அடையாள
உண்ணாவிரதத்தில்
ஈடுபடுகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.