தீபாவளிக்கு எண்ணெய் குளியல் அவசியம் பள்ளிப்பாளையம் சித்தா மருத்துவர் தகவல்
தீபாவளிக்கு எண்ணெய் குளியல் அவசியம் பள்ளிப்பாளையம் சித்தா மருத்துவர் தகவல்
ADDED : நவ 08, 2026 05:31 AM
பள்ளிப்பாளையம்:''தீபாவளி
பண்டிகைக்கு, எண்ணெய் குளியல் அவசியம்,'' என, பள்ளிப்பாளையம் அரசு
சித்தா மருத்துவர் முரளிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து,
மேலும் அவர் கூறியதாவது: தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட நாம் அனைவரும்
தயாராகி விட்டோம். தீபாவளி திருநாளன்று நம்முடைய முதல் கடமை உச்சி
முதல் உள்ளங்கால் வரை எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது தான். எண்ணெய் தேய்த்து
குளிப்பது என்பது நம்முடைய முன்னோர், காலம்காலமாக கடைப்பிடித்து
வந்த ஒரு தற்காப்பு முறை. ஆனால், இன்றைய அவசர காலத்தில் இந்த எண்ணெய்
குளியல் என்பது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அதுவும் தீபாவளிக்கு மட்டும் என
மாறிவிட்டது. சூரிய உதயத்திற்கு முன் நல்லெண்ணெயை, உச்சி முதல்
உள்ளங்கால் வரை தேய்த்து கால் மணி நேரம் முதல் அரை மணி நேரம் ஊறிய பின்,
இளஞ்சூடான நீரில் சிகக்காய் தேய்த்து குளிக்க வேண்டும்.
இது வாதம்,
பித்தம், கபத்தை தன்னிலைப்படுத்தும். இந்த எண்ணெய் குளியல் செய்வதால்,
தோல் அரிப்பு, தோல் வறட்சி, தோலில் ஏற்படக்கூடிய வெடிப்பு ஆகியவை
வராமல் இருக்கும். உடலின் வெப்பம் சீராக காக்கப்படும். பொதுவாக, எண்ணெய்
குளியல் முடிந்த பின், பகலில் உறங்க கூடாது. நன்கு ஓய்வெடுக்க வேண்டும்.
வெயிலில் அலையக்கூடாது. சைனஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,
காய்ச்சல், தலைவலி உள்ளவர்கள், எண்ணெய் குளியலை தவிர்க்க வேண்டும்.
எண்ணெய்
குளியலுக்கு பொதுவாக நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், சித்த
மருத்துவத்தில் பல்வேறு நோய்களுக்கு தகுந்தவாறு பல விதமான மருந்து
தைலங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக நொச்சி தைலம், சீரக தைலம், குளிர் தாமரை
தைலம், அஸ்வகந்தாதி தைலம் போன்ற பல தைலங்கள் நோய்களுக்கு தகுந்தவாறு
தலைமுழுக்க தைலமாக பயன்படுத்தலாம். எண்ணெய் குளியல் குறித்து
விபரங்கள் தேவைப்படுவோர் பள்ளிப்பாளையம் அரசு சித்தா பிரிவுக்கு
நேரில் வந்து ஆலோசனை பெறலாம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.