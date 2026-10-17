/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 17, 2026 06:57 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல்லில்,
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு
சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட மத்திய, மாநில அரசு மற்றும்
பொதுத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்குழு சார்பில்,
நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பு
தலைவர் ராமசாமி தலைமை வகித்தார். அதில், 2026 ஜூலை, 1 முதல் வழங்க
வேண்டிய பஞ்சப்படியை உடனே வழங்க வலியுறுத்தி கோஷம்
எழுப்பப்பட்டது. மின்வாரிய ஓய்வூதியர் சங்க மாநில செயலர்
காளியப்பன் உள்பட, 50க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.