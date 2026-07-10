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காவிரி பாலத்தில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்கள் பாதிப்பு
காவிரி பாலத்தில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்கள் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:58 AM
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குளித்தலை: குளித்தலையில்
உள்ள காவிரி பாலத்தின் கீழ் பகுதியில், கோழி, மீன் இறைச்சி கழிவுகளை
கொட்டி செல்வதால், அப்பகுதி மக்கள் துர்நாற்றத்தால்
அவதிப்படுகின்றனர்.
இந்த பாலத்தில் காலை, மாலை நேரங்களில்
நடைபயிற்சி செல்வோர் மற்றும் குளித்தலை, முசிறி பகுதியில் பல்வேறு
பணிகளுக்காக நடந்து செல்லும் பொதுமக்கள், கார், பைக், பஸ்சில்
செல்வோர் துர்நாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுகாதார சீர்கேடு
ஏற்படாத வகையில், நிரந்தரமான தீர்வு காண நகராட்சி நிர்வாகம்
முன்வர வேண்டும் என, இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.