வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 AM
ப.வேலுார்: ப.வேலுார் அடுத்த பாலப்பட்டி பகுதிக்குட்பட்ட ஜே.ஜே., நகரில், 190க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதியில், கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் பலத்த மழை காரணமாக, தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்தது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியதுடன், அவர்களின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியானது.
வீடுகளுக்குள் முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கியதால், குடியிருப்பு வாசிகள், இரவு நேரத்தில் துாங்க வழியின்றி குழந்தைகளுடன் விடிய விடிய கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.'வடிகால் வாய்க்கால்கள் மற்றும் ஓடைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளே இந்த வெள்ள பாதிப்புக்கு முக்கிய காரணம்' என, பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டினர். மேலும், உடனடியாக ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி, நேற்று மதியம், 1:00 மணிக்கு, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர், ப.வேலுார் -மோகனுார் செல்லும் பிரதான சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். மோகனுார் தாசில்தார் வசந்தா, நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆர்.ஐ., சிவகாமி மற்றும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர்.
பின், உடனடியாக வேலாயுதம்
பாளையம் தீயணைப்பு துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டு, வடிகால்களில் இருந்த அடைப்புகள் துார்வாரப்பட்டு அகற்றப்பட்டன. இதன் மூலம் குடியிருப்புகளில் தேங்கியிருந்த மழைநீர் தடையின்றி வெளியேற தற்காலிகமாக வழிவகை செய்யப்பட்டது.