4 ஏரிகளில் சட்ட விரோதமாக மீன் வளர்ப்பதாக மக்கள் புகார்
4 ஏரிகளில் சட்ட விரோதமாக மீன் வளர்ப்பதாக மக்கள் புகார்
ADDED : நவ 14, 2026 06:17 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார் பகுதியில் உள்ள, நான்கு ஏரிகளில் சட்ட விரோதமாக மீன் வளர்ப்பதாக புகார் எழுந்தது.
ராசிபுரம்
அருகே, வெண்ணந்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட வெட்டுக்காடு
பகுதியில் மதியம்பட்டி ஏரி, சவுரிபாளையம் ஏரி, தொட்டியபட்டி சின்ன
ஏரி, அக்கரைப்பட்டி ஏரி ஆகிய, நான்கு ஏரிகள் அமைந்துள்ளன. இந்த
ஏரிகள், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பராமரிக்கப்பட்டு
வருகிறது. மீன் பிடிக்க அரசு சார்பில், சில ஆண்டுகளாக ஏலம்
விடப்படவில்லை. இதை பயன்படுத்தி தனிநபர் ஒருவர், கடந்த,
ஐந்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஏரிகளில் மீன் குஞ்சுகளை விட்டு
வளர்த்து வருகிறார். மேலும், படகு மூலம் மீன் பிடித்து விற்பனை செய்து
வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் அரசுக்கு
கிடைக்க வேண்டிய பல லட்சம் ரூபாயில் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக, மக்கள்
குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள, நான்கு ஏரிகளிலும் மீன் பிடிப்பதற்கான உரிமையை, முறையாக
டெண்டர் விடவேண்டும் என, வெட்டுக்காடு பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள்,
நேற்று வெண்ணந்துார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.