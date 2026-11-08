பள்ளத்தில் தேங்கிய மழைநீரால் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் பாதிப்பு
பள்ளத்தில் தேங்கிய மழைநீரால் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் பாதிப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 05:28 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
ஒன்றியம், குட்டலாடம்பட்டி ஊராட்சியில் இருந்து தொட்டியவலசு
ஊராட்சிக்கு பொதுமக்கள் சென்று வர வசதியாக, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
தார்ச்சாலை அமைக்கப்பட்டது.
இப்பகுதி மக்கள், அத்தியாவசிய
தேவைகளுக்கும், விளைபொருட்களை சந்தைக்கு கொண்டு செல்லவும் இந்த
சாலையை பிரதானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சேலம் முதல் நாமக்கல்
வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு எளிதாக சென்று சேரும் முக்கிய இணைப்பு
சாலையாக இருப்பதால், தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான டூவீலர்கள்,
கார்கள், வேன்கள், சரக்கு வாகனங்கள் இவ்வழியாக சென்று வருகின்றன.இந்நிலையில்,
இந்த சாலை நீண்ட நாட்களாக பராமரிப்பு இல்லாத காரணத்தால்,
தார்ச்சாலை பெயர்ந்து ஜல்லிக்கற்கள் வெளியேறி குண்டும், குழியுமாக
மாறி மோசமடைந்தது. ரோட்டின் பல இடங்களில், ஒரு அடி ஆழத்திற்கு மேல்
பெரிய பள்ளங்கள் உருவாகி சேறும், சகதியுமாக மாறிவிட்டது.
கடந்த
சில நாட்களாக, இப்பகுதியில் பெய்த மழையால், சாலையில் உள்ள
பள்ளங்களில் குட்டைபோல் மழைநீர் அதிகளவில் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால்
பள்ளத்தின் ஆழம் தெரியாமல், அவ்வழியாக செல்லும் டூவீலர்கள்,
கார்கள், வேன்கள் தடுமாறி செல்கின்றன. இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையில் உள்ள பள்ளங்களில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகும் சூழல்
ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அவ்வழியாக நடந்து செல்லும் பொதுமக்களும்,
தண்ணீரில் நடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே,
விபத்துகள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் சேதமடைந்த
குட்டலாடம்பட்டி முதல் தொட்டியவலசு வரையிலான கிராமத்து சாலையை
விரைவாக சீரமைத்து தர வேண்டும் என, இப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும்
பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.