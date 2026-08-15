குடியிருப்பு கழிவுநீர் கொண்டு செல்ல சாலையில் குழாய் பதிக்க மக்கள் எதிர்ப்பு
குடியிருப்பு கழிவுநீர் கொண்டு செல்ல சாலையில் குழாய் பதிக்க மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:05 AM
பள்ளிப்பாளையம்:ஒட்டமெத்தை
குடியிருப்பு பகுதி சாலையில், கழிவுநீர் கொண்டு செல்ல குழாய்
அமைக்கும் பணிக்கு, அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
பள்ளிப்பாளையம்
நகராட்சியில், அனைத்து வார்டுகளிலும் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில்
இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாக்கடை கால்வாயில் செல்கிறது.
குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் பைப் வழியாக,
பெரியார் நகர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்து,
கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யப்படும்.
இந்நிலையில், ஒட்ட
மெத்தை பகுதியில் அரசு பள்ளிக்கு செல்லும் சாலையில், பைப் பாதிக்க
நேற்று பொக்லை மூலம் குழி தோண்டப்பட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள்
எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொக்லைனை முற்றுகையிட்டனர். இதையடுத்து
நகராட்சி அதிகாரிகள், போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர்.
இது
குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: குடியிருப்பு கழிவுநீர்
கொண்டு செல்ல, சாலையில் பைப் அமைக்கப்படுகிறது. இந்த சாலையில்
குடிநீர் பைப்பும் செல்கிறது. இவ்வாறு அமைக்கப்படும்
கழிவுநீர்
பைப்பில் இருந்து, கசிவு ஏற்பட்டால் குடிநீரில் கலந்து விடும். எனவே
குடியிருப்பு இல்லாத, மாற்று சாலை பகுதியில் பைப் லைன் கொண்டு செல்ல
வேண்டும். இது குறித்து மாவட்ட கலெக்டரிமும் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
இவ்வாறு கூறினர்.