ஏரி நிலம் ஆக்கிரமிப்பால் வழித்தடமின்றி மக்கள் தவிப்பு
ஏரி நிலம் ஆக்கிரமிப்பால் வழித்தடமின்றி மக்கள் தவிப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 05:20 AM
மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம், பெரிய கொல்லப்பட்டி பகுதியில் ஏரி நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதால், வழித்தடமின்றி பொதுமக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
மல்லசமுத்திரம், கீழ்முகம் கிராமம், பெரியகொல்லப்பட்டி பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக, மதியம்பட்டி அணைக்கட்டில் இருந்து பெரியகொல்லப்பட்டி வழியாக, சின்ன ஏரி, பெரிய ஏரிகளுக்கு வாய்க்கால் வழியாக, திருமணிமுத்தாறு தண்ணீர் வந்துகொண்டுள்ளது. இந்த ஏரிகள் மற்றும் வாய்க்கால், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள சிலர், பெரிய கொல்லப்பட்டி மேற்குபுறத்தில் உள்ள வாய்க்காலின் ஓரத்தில் பல தலைமுறைகளாக பயன்படுத்தி வந்த வழித்தடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர்.
வழித்தடம் ஆக்கிரமிப்பால், அப்பகுதியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பள்ளிகொண்ட பெருமாள், கெங்கம்மாள், எல்லம்மாள் கோவிலுக்கு செல்ல முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இக்கோவில்களுக்கு, டவுன் பஞ்., மற்றும் மின்சாரத்துறை மின் கம்பங்கள் அமைத்து மின்சாரம் வழங்குவதற்கும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் தடுத்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி, ஆக்கிரமிப்பு நிலத்திற்கு அப்பால் உள்ள, 70 ஏக்கர் விலை நிலங்களில் அப்பகுதி விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாமல், கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பரிதவித்து வருகின்றனர்.
இதனால், 15 விவசாயிகள் தங்களது சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக, எம்.எல்.ஏ.,க்கள், அமைச்சர்கள், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், முதல்வர் தனிப்பிரிவு, கலெக்டர், ஆர்.டி.ஓ., தாசில்தார் என பல்வேறு இடங்களில் புகார் மனுக்கள் அளித்தும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
எனவே, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இப்பகுதியில் முறையாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, வாய்க்கால் கரைக்கு உட்பட்ட இடத்தில் எல்லை கற்கள் அமைத்து தர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.